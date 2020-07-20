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Aktüel

Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj hamile olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 20:34:22 -
Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj hamile olduğunu açıkladı

NEW YORK (AA) - Trinidad doğumlu Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Minaj, Instagram hesabından gebe kaldığını gösteren fotoğraflarını paylaşırken, birinin altında "hamile" yazdığı görüldü.

Şarkıcı ayrıca bir paylaşımında, "Aşk. Evlilik. Bebek Arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler." ifadesini kullandı.

Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti.

Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü "Pink Friday", ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu.

Nicki Minaj, The New York Times gazetesinin "tüm zamanların en etkili kadın rapçisi" olarak gösterilmiş, ikinci albümü "Pink Friday: Roman Reloaded", dünya genelinde 1,5 milyondan fazla satmıştı.

"Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor" filminde ses sanatçılığı yapan Minaj, "Öteki Kadın" ve "Berber Dükkanı 3" filmlerinde de rol almıştı.

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