Amerikalı parlamenter LGBTİ'ye sert ifadelerle bindirdi, linç yedi

yeniakit.com.tr Amerika’nın Cumhuriyetçi temsilcisi Eric Porterfield,LGBTİ’nin özgürlük isteyen değil özgürlük bastıran çok tehlikeli bir grup olduğunu söyledi. Ancak Amerikalı siyasetçi, bu sözlerine mukabil yazlı ve sosyal medyada linç yedi.

“LGBTİ siyasi teröristtir” dedi, çocukları öyle olsa boğma imasında bulundu

“Söylediklerim anti-gay ifadeler değil, LGBTİ karşıtı ifadelerdir zira onlar siyasi teröristtirler. Muhtemelen modern siyasi dönemde Ku Klux Klan’a da en yakın şey onlardır.”

Katıldığı programda sunucu kadının kendisine bir kızı ve oğlu olduğunu hatırlatıp, birkaç yıla bunlar lezbiyen ve gay olarak gelip karşısına çıksalar ne yapacaklarını sordu. Porterfield’in cevabı şu şekilde oldu:

“Önce kızıma hitap eder, evvela onu pedikür için götürür, tırnaklarını yaptırır ve yüzebiliyor mu onu görürdüm. Eğer oğlum söz konusuysa, muhtemelen onu avlanmaya götürür, balık tutmaya çıkarır ve yüzebiliyor mu onu görürdüm.”

Sunucu: “Yüzebiliyorlar mı onu görürdüm’ demekle ne demek istiyorsunuz?”

Porterfield: “Sadece yüzebildiklerinden emin olmak istiyorum.”

Sunucu: (Gülerek) “Ne demek istiyorsunuz bununla?”

Porterfield: (Gülerek) “Bu kadar. Onları aktivitelere götürürdüm yani.”

Porterfield’ın bu sözleri boğma imasında bulunduğu yorumlarına yol açtı.

“LGBTİ En Nefret Dolu, En Kötülük Saçan, Siyasi Terörizme En Yakın Gruptur”

Porterfield konu hakkında devamla şu ifadeleri kullandı: “LGBT bu ülkedeki en sosyalist gruptur. Onlar gayları korumuyorlar... LGBTİ bana korku saçıp ve tehdit ediyor, tıpkı Ku Klux Klan’ın yaptığı gibi... LGBTİ özgürlük aramıyor. LGBTİ kendilerini onaylamayan insanların özgürlüklerini bastırıyor... Kesinlikle kötülük ve nefret saçıyorlar. Onlar bu ülkedeki en nefret dolu ve en çok kötülük saçan gruptur. Amerika’daki siyasi terörizme en yakın şeydirler.”

Amerikan medyasında tıpkı İsrail hakkında olduğu gibi LGBTİ hakkında son derece hassasiyet bulunup aleyhte konuşanlara derhal linç yapıldığı biliniyor. Nitekim Porterfield da derhal lince tâbi tutuldu.

Ayrıca sosyal medyada binlerle insan mesajlar yağdırıp Porterfield’a iğrenç hakaret ve aşağılamalarda bulundular.

Öte yandan bir kısım siyasiler de derhal kendisine cevaplar verdi. Porterfield’ın sözlerinin ve kendisine lincin görüldüğü 1 Temmuz gününün sabahında ise, yaklaşan Amerika başkanlık seçimleri için Demokrat Parti namzedi olmaya çalışan Demokrat adaylardan Kamala Harris, LGBTİ yürüyüşündeydi. Büyük yürüyüşte sapkınlar gibi giyinen Amerikalı siyasetçi, zırt pırt kucaklaşmalar yapıp sosyal medya hesaplarından kendilerine karşı sevgi ve destek gösterilmesi için paylaşım üzerine paylaşım yaptı.

Bir önceki seçim kampanyasında Trump ile yarışan Hillary Clinton’ın da LGBTİ destekçiliğini yüksek düzeyde gösterdiğine şahit olunmuştu.