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Amerikalı okul müdürü öğrencilerin önünde Müslüman oldu

Katar'da bir okulda müdürlük yapan bir kişi, öğrencilerin önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:39

Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD'li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi. Katar'ın başkenti Doha'da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu. Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.
Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:39
  1. müslüman olan okul müdürü

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  • ihsanihsan48 dk önce
    mubarek olsun
  • şenay doğanşenay doğan50 dk önce
    hamdolsu allah tamamına ersirsin
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