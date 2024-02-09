Amerikalı öğrenciler Gazze için açlık grevinde

Rhode Island eyaletinde, “Sarmaşık Ligi” olarak adlandırılan ve ABD’nin en prestijli üniversitesinden biri olan Brown Üniversitesi’nde 19 öğrenci, kampüs gazetesi The Brown Daily Herald aracılığıyla, okul yönetiminden, Gazze’de ateşkes çağrısı yapması ve “Filistin’deki insan hakları ihlallerinden kar sağlayan şirketlerin” tasfiye edilmesini istedi.

Vakıf üniversitesinin öğrencileri, okul yönetiminin 8-9 Şubat’ta yapılacak toplantılarda, İsrail’in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinde suç ortağı olan şirketlerin üniversiteyle ticaretten men edilmesi yönünde oy kullanması talebini dile getirdi. Açlık grevine katılan öğrencilerden Niyanta Nepal, “Üniversitemiz İsrail işgalini destekleyen şirketlere yatırım yaptığı sürece biz de suç ortağıyız. Üniversitemizi çağrılarımızı duymaya zorlayın. Soykırım, ırkçılık ve işgal yanlıştır” ifadelerini kullandı.