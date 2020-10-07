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Aktüel Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti
Aktüel

Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:26:33 -
Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Amerikalı pop müzik, reggae şarkıcısı ve söz yazarı Johnny Nash yaşamını yitirdi.

BBC'deki habere göre, "I Can See Clearly Now" adlı şarkısıyla tanınan Johnny Nash, 80 yaşında hayata veda etti.

Nash'in oğlu, babasının Houston’daki evinde doğal sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Johnny Nash, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in albüm sözleşmesi imzalamasına da katkıda bulunmuştu.

Nash'in 1972'de çıkardığı "I Can See Clearly Now" parçası 1 milyondan fazla satmış ve ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşmıştı.

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