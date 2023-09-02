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Ekonomi Amerikalı dış ticaret şirketi kararı duyurdu: Türk şirketinden bunu da satın alacak! Türkiye için müthiş haber, yeni gelir kapısı
Ekonomi

Amerikalı dış ticaret şirketi kararı duyurdu: Türk şirketinden bunu da satın alacak! Türkiye için müthiş haber, yeni gelir kapısı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 19:38:00 - 2023-09-02 20:05:13
Amerikalı dış ticaret şirketi kararı duyurdu: Türk şirketinden bunu da satın alacak! Türkiye için müthiş haber, yeni gelir kapısı

Güney, Orta Amerika ve Karayipler bölgesindeki uluslararası ticaret yapan Amerikalı şirketten yapılan açıklamaya göre Türk şirketleri ile ticaret yapmak istiyor, o gıda için kapımıza dayandılar! Türk şirketlerinden olan o firmadan aylık 30 ton irmik satın alacak. Büyük adım!

Güney, Orta Amerika ve Karayipler bölgesindeki uluslararası ticaret yapan Amerikalı şirket, aylık 30 ton irmik satın alacak.

dünyagazetesi analistleri anlattı: İhracat firmaları, müşteri portföylerinin daima dolu olmasının, piyasadaki yeni fırsatları gözden kaçırma riskini taşıdığını unutmamalıdır. Piyasa her zaman değişkenlik gösterir ve sadece mevcut müşterilere odaklanmak, büyüme potansiyelini sınırlayabilir. Bu nedenle, firmalar, piyasa dinamiklerini yakından takip ederek, yeni fırsatları kaçırmamalıdır.

Bugün TurkishExporter'a ilan bırakan Amerikalı uluslararası ticaret firmasının profili incelendiğinde şirketin düzenli müşteri olma potansiyel iyi partner adayı olduğu dikkat çekiyor.

Türk irmik üreticisi ve ihracatçısı şirketlerin bu fırsatı değerlendirmek için Forie uygulamasını indirip demo hesap oluşturarak iletişime geçebilirler.

Gıda ithalatçısı şirketler Listesi
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Türkiye’de gıda üretimi ve ihracat yapan bir firma iseniz binlerce gıda ithalatçısı firmanın yer aldığı Forie Databank’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ülke, ülke ve sektör, sektör binlerce gıda ithalatçısı burada bulacaksınız. Bu ihracat adres bankasında yer alan ithalatçı şirket adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içerir ifadelerine yer verildi.

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