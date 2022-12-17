Amerika’dan Türkiye'ye tehdit! Başka adımlar atacakmış! Hadi oradan

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yaptırım Koordinatörü Büyükelçi James C. O'Brien, uluslararası basın kuruluşlarından gazetecilerle Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'Yİ ÖNCE ÖVDÜ, SONRA YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNDU

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda oynadığı role vurgu yapan O'Brien, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta, Türkiye çok farklı konularda, çok önemli roller üstlendi. Türkiye, silahlı insansız hava araçları ile Ukrayna'ya destek sağladı. Bunlar muharebe meydanında büyük önem taşıdı. Birleşmiş Milletler'in Karadeniz Tahıl İnisyatifi'ne arabuluculuk etti. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ihtilafta hem insani hem de askeri bakımdan üstlendiği rol büyük önem taşıyor" dedi.

"YAPTIRIMLARA UYULMAZSA AKSİYON ALIRIZ"

Bununla birlikte O'Brian, hem Türk hükümetine hem de Türk özel sektörüne, yaptırımlara uyulmasını beklentisini çok açık bir şekilde aktardıklarını söyledi. Türk özel sektörünün bu konuda çok net olduğunu ve büyük ölçüde de yaptırımlara uyduklarını gözlemlediklerini kaydetti.

Türkiye'yi "önemli bir partner" olarak nitelendiren ve "her zaman olduğu gibi bu konuda da çok açık ve samimi görüş alışverişinde bulunduklarını" anlatan O'Brian, ABD'nin yaptırımlar konusunda politikasının net olduğunu, Türk tarafına da "çıkarlarımız gerektirdiği takdirde yaptırım uygularız" mesajını verdiklerini söyledi.

Önümüzdeki aylarda Türkiye'den bazı beklentileri olduğunu aktaran O'Brian, "Yaptırımlara uyulduğunu görmek için hem Türk makamları hem özel sektörü ile çok yakın angajmanımızı sürdüreceğiz. Eğer yaptırımlara uyulmadığı tespit edilirse aksiyon alınacak" dedi.

O'Brian bu aksiyonun ne olabileceğine de açıklık getirdi. Yaptırımların delinmesine yol açan materyallerin temini nedeniyle ikincil yaptırım kararlarının alınabileceğini söyleyen ABD'li koordinatör, ayrıca "ihlali durduracak başka adımların atılmasının da seçenekler arasında bulunduğunu" dile getirdi.

TÜRKİYE İHLALE İZİN VERMEYECEĞİNİ DEKLARE ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı ise, daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin yaptırımlara taraf olmamakla birlikte yaptırımların ihlaline müsaade edilmeyeceğini vurgulamıştı.

ABD'DEN GAZ MERKEZİ AÇIKLAMASI

O'Brian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ikili ekonomik ilişkilerini geliştirme, Türkiye'yi doğal gaz üssü haline dönüştürme planlarını da değerlendirdi.

ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı için kaynak arayışını yakından takip edeceklerini, yaptırımlarını bu girişimlere uyarlayacaklarına işaret etti.

O'Brian, "Bu Türkiye ile istişarelerin süreceği ve Türkiye'nin Rusya ile angajmanını sürdürme planlarında değişikliğe gitmek durumunda kalabileceği anlamına geliyor" diye konuştu.