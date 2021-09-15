Amerika’dan Taliban açıklaması: 2001’de olduğundan daha güçlüler!

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamada 11 Eylül saldırılarının ve ABD'nin "teröre karşı savaşının" başlamasının üzerinden 20 yıl geçmesi münasebetiyle bir değerlendirme konuşması yaptı.

Blinken Taliban'ın ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesinden önceki döneme göre bugün her açıdan daha güçlü olduğunu vurguladı.

Blinken ABD'nin "terörle mücadelede" binlerce can kaybı verdiğini, trilyonlarca dolar harcadığını ama Taliban'ın 2021'de 2001'e oranla başta askeri açıdan ve her açıdan çok daha güçlü hale geldiğini belirtti. Blinken, Taliban'ın kendini gittikçe geliştirmesi nedeniyle askeri açıdan ABD için yenilemez hale geldiğini ifade etti.

Blinken bunun ABD için bir şeylerin yanlış gittiğine delil olduğunu, ABD'nin verdiği kayıp ve yaptığı harcamalara rağmen Taliban'ın güçlenmeye devam ettiğini belirterek ABD'nin bir 10 yıl daha savaşı sürdürmek yerine Afganistan'dan çekilmesinin doğru olan karar olduğunu savundu.

Blinken ABD'nin rakip ve düşmanı ülkeler gelişmesini sürdürürken ABD'nin 20 yıldır devasa harcamaları savaşlar için harcayarak büyük kayba uğradığını söyledi.