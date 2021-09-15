  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Prensin İsrail tutumuna ABD’den ödül
Kardeş ülkede çatışma: 7 asker hayatını kaybetti
"Tostçu Mahmut"un cenazesi memleketine gönderildi
Araştırma yapıldı: Sözde ‘Özgürlükçü’ Almanya’da Müslüman mahkumların ibadet imkanları kısıtlı!
Dünya Amerika’dan Taliban açıklaması: 2001’de olduğundan daha güçlüler!
Dünya

Amerika’dan Taliban açıklaması: 2001’de olduğundan daha güçlüler!

El-Kaide bahanesiyle Afganistan’a giren Amerika’dan şaşırtan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı ABD'nin 20 yıllık savaşında çok bedel ödediğini, Taliban'ın ise bugün 2001'den çok daha güçlü olduğunu belirterek Afganistan'dan çıkma kararını savundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 19:27:00 -
Amerika’dan Taliban açıklaması: 2001’de olduğundan daha güçlüler!

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamada 11 Eylül saldırılarının ve ABD'nin "teröre karşı savaşının" başlamasının üzerinden 20 yıl geçmesi münasebetiyle bir değerlendirme konuşması yaptı.

Blinken Taliban'ın ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesinden önceki döneme göre bugün her açıdan daha güçlü olduğunu vurguladı.

Blinken ABD'nin "terörle mücadelede" binlerce can kaybı verdiğini, trilyonlarca dolar harcadığını ama Taliban'ın 2021'de 2001'e oranla başta askeri açıdan ve her açıdan çok daha güçlü hale geldiğini belirtti. Blinken, Taliban'ın kendini gittikçe geliştirmesi nedeniyle askeri açıdan ABD için yenilemez hale geldiğini ifade etti.

Blinken bunun ABD için bir şeylerin yanlış gittiğine delil olduğunu, ABD'nin verdiği kayıp ve yaptığı harcamalara rağmen Taliban'ın güçlenmeye devam ettiğini belirterek ABD'nin bir 10 yıl daha savaşı sürdürmek yerine Afganistan'dan çekilmesinin doğru olan karar olduğunu savundu.

Blinken ABD'nin rakip ve düşmanı ülkeler gelişmesini sürdürürken ABD'nin 20 yıldır devasa harcamaları savaşlar için harcayarak büyük kayba uğradığını söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay