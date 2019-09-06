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Amerika'dan güvenli bölge açıklaması! Çıkarlarımıza hizmet etmez

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Suriye'deki güvenli bölgenin kontrolünün Ankara tarafından sağlanmasının Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:45
Amerika'dan güvenli bölge açıklaması! Çıkarlarımıza hizmet etmez

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Dunford, "Türkiye’nin Suriye ile olan sınırı ile ilgili meşru endişeleri var. Onlarla sürekli diyalog halindeyiz, son haftalarda çok fazla çalışıyoruz. Suriye’de ortak operasyon merkezi kurulması konusunda anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin endişelerini giderebiliriz" diyen Dunford, Ankara’nın Suriye’deki güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesinin ikili çıkarlar için faydalı olmayacağını belirtti.

Dunford, "Suriye’ye kendilerinin gitme olasılığı var, ama bu ortak çıkarlarımız için faydalı olmaz'' dedi.

Dunford, Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) IŞİD’le mücadelede destek verdiklerini belirterek “Şu anki durumda DSG’nin IŞİD’den kalanlarla etkin mücadele edebilmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı var. Teröristlerden kurtarılan bölgelerde güvenliğin sağlanabilmesi için yerel güçlerin eğitilmesi önemli” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: SPUTNİK 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:45
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