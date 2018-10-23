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Amerika'dan gelip eski karısıyla evlenen adamı öldürdü

ABD'den yaşayan Halil İbrahim K., Konya'ya gelerek eski karısıyla evlenen kişiyi silahla vurarak öldürdü.

23 Ekim 2018 Salı 19:57
Amerika'dan gelip eski karısıyla evlenen adamı öldürdü

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'taki bir iş yerine giden Halil İbrahim K. (30), eski eşi M.A. ile evlenen Hüseyin Alşahin (30) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim K. yanında getirdiği silahla Alşahin'e ateş etti. Kolundan yaralanan Alşahin, iş yerindeki bir odaya sığınmak için kaçtı. Alşahin'in peşinden giden Halil İbrahim K. odaya girip silahla birkaç el daha ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Alşahin, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakola teslim olan Halil İbrahim K. daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan şüphelinin ABD'de yaşadığı, eski karısı M.A. ile evlenen Alşahin ile daha önce telefonda tartıştıkları, 2 gün önce de bu ülkeden Konya'ya geldiği öne sürüldü.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:57
  1. Konya
  2. cinayet
  3. eski karısının kocasını öldürdü

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