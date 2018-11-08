Amerika'dan flaş Kırım yaptırımı
Amerika Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Volker, Washington’un 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım ve Donbass bölgesindeki durum nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.08 Kasım 2018 Perşembe 22:15
ABD, 3 Rus vatandaşına ve Kırım'da faaliyet gösteren 9 kuruluşa yaptırım getirildiğini açıkladı.
ABD'nin Ukrayna Müzakereleri Özel Temsilcisi Kurt Volker, 3 Rus vatandaşı ve Rusya'nın Kırım'daki girişimlerine destek verdiği tespit edilen 9 kurumun yaptırım listesine alındığını açıkladı.
ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler, Ukrayna krizi sonrası kötüleşmişti. ABD daha önce de, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından bir dizi yaptırımı hayata geçirmişti.
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