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Amerika'dan flaş Kırım yaptırımı

Amerika Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Volker, Washington’un 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım ve Donbass bölgesindeki durum nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:15
Amerika'dan flaş Kırım yaptırımı

ABD, 3 Rus vatandaşına ve Kırım'da faaliyet gösteren 9 kuruluşa yaptırım getirildiğini açıkladı.
 
ABD'nin Ukrayna Müzakereleri Özel Temsilcisi Kurt Volker, 3 Rus vatandaşı ve Rusya'nın Kırım'daki girişimlerine destek verdiği tespit edilen 9 kurumun yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler, Ukrayna krizi sonrası kötüleşmişti. ABD daha önce de, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından bir dizi yaptırımı hayata geçirmişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:15
  1. abd
  2. kırım
  3. ukrayna

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