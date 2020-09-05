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Gündem Amerika'daki FETÖ'cüler köşeye fena sıkıştı! Ayrıntılar canlı yayında konuşuldu
Gündem

Amerika'daki FETÖ'cüler köşeye fena sıkıştı! Ayrıntılar canlı yayında konuşuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süredir konuşulan ve geçtiğimiz günlerde ülkedeki FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonun arka planında yaşanan tüm ayrıntılar yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 21:02:00 - 2020-09-05 22:05:14
Amerika'daki FETÖ'cüler köşeye fena sıkıştı! Ayrıntılar canlı yayında konuşuldu

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Türkiye’nin FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik operasyonlar konuşuluyor. 

Mehmet Özmen soruyor, Türkiye’nin en önemli hukukçularından avukat Serhat Pak canlı yayında yanıtladı. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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