Amerika'daki FETÖ'cüler köşeye fena sıkıştı! Ayrıntılar canlı yayında konuşuldu
Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süredir konuşulan ve geçtiğimiz günlerde ülkedeki FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonun arka planında yaşanan tüm ayrıntılar yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında konuşuldu.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Türkiye’nin FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik operasyonlar konuşuluyor.
Mehmet Özmen soruyor, Türkiye’nin en önemli hukukçularından avukat Serhat Pak canlı yayında yanıtladı.
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