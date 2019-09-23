Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3 ölü

Münübe Yılmaz

ABD’nin Pittsburgh kentinde bir etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pittsburgh Güvenlik Direktörü Wendell Hissrich’in yaptığı açıklamaya göre, bir apartmanda yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerin durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bir etkinlikte dağıtılan kağıt bilekliklerin kimyasal bir zehirlenmeye yol açarak ölümlere neden olduğu belirtilirken, ölen ve hastanelik olan 7 kişinin de erkek olduğu belirtildi. Polis, turuncu renkli bileklik dağıtan mekanları araştırıyor.