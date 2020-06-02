Amerika'da neler oluyor? ABD'de son durum ne?

Amerika'da koronavirüsünün görülmesinin ardından, saplık sektöründe çıtırdamalar başladı. Donald Trump bu durumu, koronavirüsün bulaşması gerektiğini savunarak, gerekli tedbirleri almamayı tercih etti.

Koronavirüsten ölen kişilerin toplu mezarlara ve bir adaya gömülmesi büyük tepkilere yol açsa da, virüsün bulaşması bu şekilde önlenmeye çalışıldı.

Amerika'da Toplu Mezar Görüntüleri

Bu sorunlar çözülmeye çalışılırken, Amerikan polisinin bir kişiyi öldürmesiyle Amerika'da yağmalamalar ve saldırılar başladı.

Derek Chauvin adlı bir polis, siyahi Geourge Floyd'u göz altına alırken, boynuna uyguladığı baskı sonucu öldürdü. Geourge Floyd'un son sözleri "Nefes alamıyorum!" olmuştu. Bu duruma ilk etapta sessiz kalan Amerikan Başkanı Donald Trump, olayı “Terör eylemi” olarak adlandırdı.

Son olarak da "Ülkemizin kanunlarını korumak için bir yemin ettim. George Floyd'un gaddarca öldürülmesinden haklı olarak rahatsız olan Amerikan halkı için bu sözümü tutacağım. Yönetimim Floyd ve ailesi için adaletin yerini bulması sözünü yerine getirecektir. O bir hiç uğruna ölmedi." açıklamasını yaptı.

Bu oalyı protesto etmek, ırkçılığın bitmesi ve polisin gözaltına alınması için Amerika'da 8 eyalette birçok insan sokaklara döküldü. Söz konusu protestolar sırasında Amerika polisinin sert tepkileri tekrar gündem oldu. Teslim olan zanlılardan birinin maskesini çıkaran ve yüzüne biber gazı sıkan polis sayesinde, bu güvenlik güçlerine olan güven tekrar sarsıldı.

Sonuç olarak son yaşanan olayların, yönetimin suçu olduğunu düşünen halk, Trump hakkında pek iyi duygu ve düşünceler taşımıyor.