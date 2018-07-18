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Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti

Bir eşya taşıma şirketinde işe başlayan 20 yaşındaki lise öğrencisi, aracı bozulunca ilk gün geceden yola çıkıp 32 kilometreyi yürüyerek aştı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:24
Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti

ABD'nin Birmingham kentinde bir ev taşıma şirketinin sahibi, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüyen yeni çalışanına kendi arabasını hediye etti.

20 yaşındaki Walter Carr adlı işçi sosyal medyada büyük övgü aldı.

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü.

Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti. Carr, arabanın anahtarları kendisine verilirken "Gerçekten mi?" diye sordu.

Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında 8,000 dolar toplandı.

2005'teki Katrina kasırgasında evlerini kaybettikten sonra ailesiyle New Orleans'tan Alabama eyaletinde bağlı Birmingham'ın bir banliyösüne yerleşen Carr'ın liseden Aralık'ta mezun olacağı belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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