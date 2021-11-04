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Dünya Amerika’da emekli olan bir ismin yerine Türk kökenli Metin Çay geldi
Dünya

Amerika’da emekli olan bir ismin yerine Türk kökenli Metin Çay geldi

Yurtdışında bulunan Türk kökenli birçok isim, bulundukları ülkelerde önemli görevlere geliyor. Bu konuda yeni bir gelişme de Amerika’da yaşandı. Dün yapılan seçimlerde Virginia eyaletine bağlı Falls Chursh şehrinde Türk kökenli Metin Çay şerifliğe seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 00:01:00 -
Amerika’da emekli olan bir ismin yerine Türk kökenli Metin Çay geldi

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Falls Church şehrinde dün yapılan seçimlerde şerifliğe Türk kökenli Metin Çay seçildi.

ABD'de dün düzenlenen yerel seçimler kapsamında başkent Washington DC yakınlarındaki Falls Church şehri şerifini seçmek üzere sandık başına gitti.

Bir önceki şerifin Ağustos 2020'de emekli olmasının ardından Falls Church Şerifi olarak görevine başlayan Metin Çay, seçimlere tek aday olarak girdi ve kazandı.

Yaklaşık 20 yıldır emniyet teşkilatında yer alan Çay, 2003 yılında Falls Church'te polis olarak çalışmaya başlamıştı.

Ekim 2016'da Falls Church Polis Teşkilatında komiser yardımcılığı görevine getirilen Çay, Ağustos 2020'de Falls Church Şerifi Stephen Bittle'ın emekliye ayrılmasının ardından görevi devralmıştı.

 

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