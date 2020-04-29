Amerika ülkesinde mahkumlar koronavirüs isyanı çıkarttı! Çok sayıda ölü var

Peru'nun başkenti Lima'da bir cezaevinde korona virüs salgını nedeniyle birkaç mahkumun hayatını kaybetmesi ve korona virüs tedbirlerinin yetersiz olması gerekçesiyle mahkumlar isyan başlattı. İsyanda 9 mahkum hayatını kaybetti.

Birkaç mahkumun koronavirüsten ölmesi isyan başlattı

Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Miguel Castro Hapishanesi'nde birkaç mahkumun Covid-19'dan hayatını kaybetmesi ve yetersiz sağlık koşulları yüzünden isyan çıktı. Çıkan isyanda 9 mahkum hayatını kaybetti. İsyanın kontrol altına alındığı belirtilirken Ulusal Cezaevi Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 9 kişinin yanı sıra 60 gardiyan, 5 polis memuru ve iki mahkumun yaralandığını belirtti.

Enfekte mahkum sayısı 600'e yükseldi

Hapishanede hafta sonu 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e, enfekte olan mahkum sayısı ise 600’e yükseldi. Virüsün yayılması üzerine mahkumlar arasında artan korku ve endişe sonucu isyan çıktı.

Dün de Lima’nın kuzeyindeki bir hapishanede mahkumlar korona virüs tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2 saatlik bir protesto gösterisi düzenlemişti.