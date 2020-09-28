Amerika şokta! Küçük Josiah’ın katili su içindeki beyin yiyen amip!

Münübe Yılmaz

Amerika’da koronavirüsün ardından yeni bir kâbus yaşanıyor... Teksas eyaletine bağlı, Lake Jackson kentinde yapılan analizler sonucu korkunç bir gerçeğe rastlandı. 8 Eylül’de ölen 6 yaşındaki Josiah McIntye’nin beyin yiyen nadir ve ölümcül bir amip nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi sonrası sağlık ekipleri, kentte musluktan içme suyu kullanımını yasakladı. Saatler sonra da “Suyu ancak kaynatarak” kullanabilirsiniz duyurusu yaptı.

Bölgenin şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edilmesi sonrası kentte büyük panik başladı. Musluk suyunun ancak kaynatılarak kullanılabileceğini belirten yetkililer, tehlikenin büyük olduğunu ve kirli içme suyunun ölüme neden olabileceği konusunda uyardı. Halk marketlere akın edip su stoklarını bitirirken, devlet kentteki her aileye günlük bir kasa su dağıtma kararı aldı. Halk ise koronaya karşı yeterince temizlik yapamamaktan şikayetçi.