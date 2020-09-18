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Dünya Amerika savaş uçaklarını Bulgaristan'a getirdi
Dünya

Amerika savaş uçaklarını Bulgaristan'a getirdi

ABD'ye ait 6 adet F-16 askeri uçağın İtalya'dan Bulgaristan'a getirildiği açıklandı. Uçağın Avrupa'daki 31. ABD Hava Kuvvetleri Saldırı Alayı'na ait olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:37:00 -
Amerika savaş uçaklarını Bulgaristan'a getirdi

Amerika Türkiye ile Yunanistan arasındaki Akdeniz geriliminde F-16 uçaklarını Bulgaristan'a getirmesi bazı soru işaretlerine yol açtı.

Avrupa'daki 31. ABD Hava Kuvvetleri Taarruz Alayı'na ait olduğu iddia edilen 6 adet F-16 savaş uçağının Bulgaristan'daki Graf Ignatievo askeri hava üssüne getirildiği bildirildi. Bulgar basını, uçakların İtalyan Aviano üssünden getirildiğini ifade etti. Amerika İtalya'dan getirdiği  F-16 uçaklarını Bulgaristan'da yapacağı tatbikatta kullanacağını duyurdu.

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