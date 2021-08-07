Amerika o ülkedeki vatandaşlarını uyardı: Acilen terk edin!

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının var olan ticari uçuşları kullanarak Afganistan'ı bir an önce terk etmesi istendi.

Açıklamada, maddi imkanı olmayanların ABD Büyükelçiliğinden geri ödemek üzere uçak bileti için ödeme alabileceği belirtildi.

Son süreçte Afganistan'da Taliban ABD destekli güçlere karşı ilerleyişe geçmişti.

Taliban, ABD ve Kabil hükümetinin sivillere yönelik saldırılarına misillemede bulunacağını ifade etmişti.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından alınan kararın bu doğrultuda alınmış bir karar olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News