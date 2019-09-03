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Amerika maçı öncesi 12 Dev Adam'a müjdeli haber

FIBA 2019 Dünya Kupası’nda E Grubu’ndaki ikinci maçında bugün ABD ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı'na sevindirici haber geldi.

03 Eylül 2019 Salı 10:52
Amerika maçı öncesi 12 Dev Adam'a müjdeli haber

Parmağındaki sakatlık nedeniyle Japonya karşılaşmasında forma giyemeyen Scottie Wilbekin'in ABD karşısında forma giyebilecek.

Bu sabah yapılan şut antrenmanıyla ABD maçı hazırlıklarını tamamlayan Ay Yıldızlı takımda, baş antrenör UFUK Sarıca Wilbekin ile ilgili müjdeyi verdi. Sarıca, “Wilbekin, ABD maçında oynayabilecek durumda... Fakat ilk 5 başlamayacak. Çekya karşılaşmasında ise forma giyebilecek” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:52
  1. A Milli Basketbol Takımı
  2. Scottie Wilbekin
  3. sakatlık
  4. ABD maçı
  5. FIBA Dünya Kupası

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