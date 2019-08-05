Amerika ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmelere yarın devam edilecek
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:23
Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.
Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu.
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