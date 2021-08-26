Amerika eski güce sahip değildir"

Münübe Yılmaz

Siyonist İsrail'in üst düzey generalleri İsrail başbakanı Neftali Bennett'e yazdığı mektupta Amerika'nın eski gücüne sahip olmadığını ifade ettiler. İsrail'in artık eski gücüne sahip olmayan ABD'ye bağlılığı konusunu tekrar düşünmesi gerektiğine dikkat çeken generaller, Afganistan'ın mevcut şartları göz önünde bulundurulduğunda Amerika'nın eski gücüne sahip olmadığından dolayı bölgeden geri çekildiğini kaydetti. Siyonist generaller Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyetinin sebebi olarak ABD'nin diplomatik ve askeri alandaki stratejik yaklaşımlarını göstererek, "Amerika 30 yıl önceki hegemon güç değildir. Rusya ve İran şimdi de bölgenin üstün gücüdür. Radikal İslami güçler ise koordine halde ve iyi eğitim görmekte ve finanse edilmektedir Amerika'ya Orta Doğu için sunduğu mevcut formülasyonunun işe yaramadığını bildirmek lazım. Yeni stratejiler belirlemek zamanı geldi" ifadalerinde bulundular.