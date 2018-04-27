Amerika ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH, ilk çeyrekte yüzde 2,3 genişleyerek yüzde 2 seviyesindeki piyasa beklentisini aştı.

Geçen yılın son çeyreğine kıyasla yavaşlayan büyümede, kişisel tüketim harcamalarındaki artışın yüzde 1,1 ile sınırlı kalması belirleyici oldu. Beklenti dahilinde açıklanan tüketici harcamaları, 2017’nin son çeyreğinde yüzde 4 artarak 2014’ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetmişti. Aynı dönemde ülke ekonomisi ise yüzde 2,9 büyümüştü.

Raporda, ayrıca ilk çeyrekte GSYH fiyat endeksinin yüzde 2 ve çekirdek PCE endeksinin yüzde 2,5 arttığı bildirildi. Endekslere ilişkin piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 2,2 ve 2,6 yönündeydi.

Büyüme verisi öncesinde 1,2074 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından önce gerilemesine karşın sonra 1,2082’ye yükseldi. Dolar/TL ise 4,0508’den 4,0424’e geriledi.

Diğer taraftan, 1,319 dolardan işlem gören altının onsu 1,321 dolara yaklaştı. 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,99’dan 2,97’ye indi.

Veri öncesi 74,56 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, verilerin ardından 70,66 dolara yükseldi.