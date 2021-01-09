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Dünya Amerika Donald Trump'ı resmen sildi! Dün gece Twitter'dan ban yemişti
Dünya

Amerika Donald Trump'ı resmen sildi! Dün gece Twitter'dan ban yemişti

Amerika’da yaşanan demokrasi skandalından sonra olaylar sosyal medya platformlarını da harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump bütün sosyal medya platformlarından ban yedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 12:13:00 -
Amerika Donald Trump'ı resmen sildi! Dün gece Twitter'dan ban yemişti

Geçtiğimiz gün Amerika iç savaşın eşiğine geldi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen Trump taraftarları Amerika Kongre Binası’nı bastı. Polis olayları durdurmakta güçlük çekince işin içerisine SWAT ve FBI da dahil oldu.

Türkiye saati ile gece 01:00 sularında yatışan olaylardan sonra Amerika’dan ardı ardına açıklamalar geldi.

Hala ABD Başkanı olarak görevini sürdüren Trump ise sosyal medya üzerinden taraftarlarını kışkırtmakla suçlandı.

Gece geç saatlere kadar Twitter üzerinden paylaşımlarını sürdüren Trump’a ilk tepki de Twitter yönetiminden geldi. Twitter Trump’ın hesabını askıya aldı. Twitter’ın bu hamlesi gece 01:00 civarında gerçekleşti. Daha sonra sabaha karşı Facebook da düğmeye bastı.

Facebook Trump’ın sadece FB hesabını değil, Instagram hesabını da dondurdu. Ayrıca Snapchat hesabı da askıya alındı.

Yani kısaca özetlemek gerekirse Trump’ın mevcut şartlarda sosyal medya üzerinden taraftarlarını örgütlemesi artık mümkün olmayacak.

Hali hazırda ABD’de en çok kullanılan 3 sosyal medya platformunda da Trump’ın hesapları kapatılmış durumda.

Bu reddeden sonra ABD olaylarının nereye varılacağı da merak konusu. Çünkü Trump seçimlerin çalındığını ve seçimleri aslında kendisinin kazandığını iddia ediyor. Biden ise bu iddiaları yalanlıyor.

Görünen o ki önümüzdeki süreçte Biden ve Trump taraftarları tekrardan karşı karşıya gelebilir. Elbette yine de bekleyip görmek gerekiyor.

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