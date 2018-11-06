Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sandık başında

ABD'de halk Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, 100 sandalyelik Senato'nun 35'i ve 30'un üzerinde valiyi belirlemek için sandık başına gitti. Seçimler kapsamında, ayrıca yerel yönetimlerin uygulamayı planladığı vergilerden okulların bütçelerine kadar birçok konuda referandum gerçekleşiyor.

ABD vatandaşları erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başladı. Seçimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve uygulamalarına güven konusuna ilişkin aynı zamanda bir referandum niteliği taşıyor. "Mavi Dalga" hareketi nedeniyle Demokratların açık farkla üstün geleceğinin konuşulduğu seçimlerde, bunu engellemek isteyen Cumhuriyetçilerin birçoğunun oy vermeye gittiği belirtildi. Seçimlerin son zamanlarda ABD'de gerçekleşen en yüksek katılımlı seçimler olması bekleniyor.

Seçimlerde araştırma şirketlerinin verilerine göre Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratların kazanması beklenirken, Senatoda ise az bir farkla Cumhuriyetçilerin çoğunluğunun alacağı tahmin ediliyor.

Texas gibi bazı eyaletlerde ise erken oy kullanma imkanı sayesinde de birçok Amerikalı oy kullanmış vaziyette. ABD'de vatandaşlar ayrıca posta yolu ile de oy kullanabiliyor.

Önlemler alındı

Önlemler alındı

FBI, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı gibi güvenlik organizasyonları ise hem online, hem de fiziksel olarak ABD vatandaşlarının oylarını ve oylama sonucunu etkilemeye yönelik dış etkenler için önlem aldı. ABD'de gerçekleşen son başkanlık seçimlerinde Rusya'nın özellikle sosyal medya üzerinden seçimleri etkilemeye çalışması halen süren bir adli araştırmanın konusu.

DHS'den erken saatlerde yapılan açıklamada "Ülke genelinde ne olduğunu izliyoruz. Şu ana kadar ciddi bir rapor gelmedi. Fakat herhangi bir şey olmasına karşı hazırlıklıyız" denildi.

Uzun süredir halkı oy vermeleri konusunda uyaran yetkililer, ilk sonuçların Salı akşamına doğru ortaya çıkacağını ancak posta yolu ile kullanılan oyların sayılması ve kesin sonuçların açıklanmasının Aralık ayı başını bulabileceğini belirtiyor.

Toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

Özellikle düşük gelirli vatandaşların oy kullanabilmesi için birçok bölgede toplu taşıma hizmetleri ücretsiz verilirken UBER, LYFT gibi taşıma hizmeti veren firmalar bölgelere göre ücretsiz veya yüzde 50 indirim sunuyor.