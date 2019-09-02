Amerika B-2'leri bölgeye konuşlandırdı: Çok güçlü bir mesaj

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasının sona ermesiyle, Rusya ile ABD arasındaki silahlanma yarışı yeniden gündeme geldi. Rusya, Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarında tatbikatlar düzenlerken ABD, Avrupa'ya yeniden silah konuşlandırmayı tartışıyor.

Dünya bu gelişmeleri takip ederken, normalde Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssünden bulunan ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 3 adet B-2 bombardıman uçağı, İngiltere'ye konuşlandırılıdı.

Uçaklar, ülkenin güney-batısındaki Gloucestershire'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait (RAF) Fairford hava üssünde yerini aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri komutanlarından Kurt Wendt, uçakların İngiltere'ye konuşlandırılıması ile ilgili, ''Çok güçlü bir mesaj'' değerlendirmesinde bulundu.

F-35'LER EŞLİK ETTİ

İngiliz televizyon kanalı ITV'de yer alan bir haberde, B-2'lere eşlik eden İngiltere F-35'lerinin yanı sıra, B-2'nin yakıt ikmali anına ait görüntülere yer verildi.

ITV muhabiri Rupert Evelyn, ''B-2 dağıtımı, Rusya'nın şunu not alması için tasarlandı. Pilotun parmağı, 'ABD'nin nihai caydırıcı gücü denilen' nükleer bir yük tetiğinde.'' değerlendirmesinde bulundu.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI

"B-2 Spirit" olarak da bilinen B-2, nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasiteli, çok rollü, radara yakalanmama özelliği olan bombardıman uçaklarına verilen ad.

Mürettebat: 2 personel

Kanat açıklığı: 52,4 m

Uzunluk: 21.0 m

Yükseklik: 5,18 m

Boş ağırlık: 71,700 kg

Yüklü ağırlık: 152,200 kg

Kalkış sırasındaki maksimum ağırlık: 170,600 kg

En yüksek hız: 1020 km/h

Motorlar: 4× General Electric F118-GE-100 turbofans

İtiş gücü: 4x 77 kN



KAYNAK: STAR