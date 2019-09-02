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Amerika B-2'leri bölgeye konuşlandırdı: Çok güçlü bir mesaj

Amerika, İngiltere'nin güneyinde bulunan Gloucestershire'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Hava Üssüne, üç B-2 bombardıman uçağı konuşlandırdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
Amerika B-2'leri bölgeye konuşlandırdı: Çok güçlü bir mesaj

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasının sona ermesiyle, Rusya ile ABD arasındaki silahlanma yarışı yeniden gündeme geldi. Rusya, Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarında tatbikatlar düzenlerken ABD, Avrupa'ya yeniden silah konuşlandırmayı tartışıyor.

Dünya bu gelişmeleri takip ederken, normalde Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssünden bulunan ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 3 adet B-2 bombardıman uçağı, İngiltere'ye konuşlandırılıdı.

Uçaklar, ülkenin güney-batısındaki Gloucestershire'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait (RAF) Fairford hava üssünde yerini aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri komutanlarından Kurt Wendt, uçakların İngiltere'ye konuşlandırılıması ile ilgili, ''Çok güçlü bir mesaj'' değerlendirmesinde bulundu.

F-35'LER EŞLİK ETTİ

İngiliz televizyon kanalı ITV'de yer alan bir haberde, B-2'lere eşlik eden İngiltere F-35'lerinin yanı sıra, B-2'nin yakıt ikmali anına ait görüntülere yer verildi.

ITV muhabiri Rupert Evelyn, ''B-2 dağıtımı, Rusya'nın şunu not alması için tasarlandı. Pilotun parmağı, 'ABD'nin nihai caydırıcı gücü denilen' nükleer bir yük tetiğinde.'' değerlendirmesinde bulundu.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI

"B-2 Spirit" olarak da bilinen B-2, nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasiteli, çok rollü, radara yakalanmama özelliği olan bombardıman uçaklarına verilen ad. 

Mürettebat: 2 personel
Kanat açıklığı: 52,4 m
Uzunluk: 21.0 m
Yükseklik: 5,18 m
Boş ağırlık: 71,700 kg
Yüklü ağırlık: 152,200 kg
Kalkış sırasındaki maksimum ağırlık: 170,600 kg
En yüksek hız: 1020 km/h
Motorlar: 4× General Electric F118-GE-100 turbofans
İtiş gücü: 4x 77 kN
 

KAYNAK: STAR

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
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