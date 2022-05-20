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Gündem

‘Amerika Amerikalıların elinden gidiyor’(!) Erdem Baş'ın yaptığını Suriyeliler yapsa...

Ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşen Erdem Baş, New York'ta tiyatro oyununun afişlerini astı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 17:28:00 - 2022-05-20 17:42:40

 Yeniakit.com.tr 

ABD'ye yerleşip Türkiye'den ayrıldığını açıklayan Erdem Baş, İstanbul Havalimanı'nda kaydettiği videodaki üslubu ile tepkileri üzerine çekmiş, gelen eleştirilerden sonra geri adım atarak New York'a yerleşmeyeceğini duyurmuştu.

"Türkiye bir oyuncu kaybetti ama Amerika (Hollywood) bir aktör kazandı." diyen Baş, tepkiler sonrasında geri adım atarak, "Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." ifadelerini kullanmıştı.

Baş'ın yaptığını Suriyeliler yapsa!

Erdem Baş, ABD'den paylaştığı ilk videosunda, çarpıtma rakamlarla Türkiye'deki asgari ücretle Amerika'daki asgari ücreti karşılaştırıp, ülkesini karalamayı sürdürmüştü.

Baş, bugün de sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Erdem Baş, New York'ta sahne alacağı oyunun afişlerini ABD'deki iş yerlerine astı.

Baş, Türkiye'de iken göçmen vatandaşları hedef alan açıklamalara imza atmıştı.

Yabancı düşmanlığını körükleyen muhaliflerin, Suriyeli bir oyuncu Türkiye’de tiyatro sahnesinin afişlerini assa, "Ülke elden gidiyor" yaygarası koparacakları ortada iken, Erdem Baş'ın ABD'de yabancı birisi olarak oyun afişlerini asmasını nasıl yorumlayacakları merak konusu oldu.

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