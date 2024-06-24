Amerika ABD'nin otomobil satıcılarının talebi üzerine CDK siber yazılım kesintisi ile mücadele ediyor

CDK'nın yazılım sistemine yapılan siber saldırının etkileri ortaya çıkmaya devam ederken, ABD'li otomobil satıcıları önemli aksaklıklar yaşıyor. ABD'nin önde gelen otomobil perakendecilerinden AutoNation, kesintinin operasyonlarını olumsuz etkilediğini bugün kabul etti. Yaşanan zorluklara rağmen, satış noktaları satış, hizmet ve araç alımları için çalışmaya devam ediyor.

AutoNation, durum hala gelişmekte olduğu için olayın tam kapsamını ve etkisini henüz belirlemedi. Benzer şekilde, bir diğer önde gelen bayi olan Group 1 Automotive de aksaklıklar bildirmiştir. Hem AutoNation hem de Group 1 Automotive iş sürekliliğini korumak için manuel süreçlere başvurmuş ve verilerini güvence altına almak için adımlar atmıştır.

Group 1 Automotive, CDK'nın etkilenen diğer uygulamalarının ne zaman tekrar çevrimiçi olacağına ilişkin belirsizlik olduğunu belirtti. Bu arada Bloomberg News Pazar günü, CDK'ya yönelik siber saldırıdan sorumlu bilgisayar korsanlarının faaliyetlerini durdurmak için milyonlarca dolar fidye talep ettiklerini açıkladı.

Bayilerin doğrudan satış etkileri belirtilmemiş olsa da, Citi analistleri CDK bayi kesintileri nedeniyle Haziran sonu için ABD otomobil satış hacimlerinde potansiyel riskler konusunda endişelerini dile getirdiler.

Geçtiğimiz hafta, bir başka otomobil perakendecisi olan Sonic Automotive, CDK sistem kesintisinin tam restorasyon sağlanana kadar operasyonları üzerinde muhtemelen zararlı bir etkisi olacağını öngördü. Ayrıca, Penske Automotive'in Premier Kamyon Grubu da kesintiye yanıt olarak iş sürekliliği planlarını yürürlüğe koyarak faaliyetlerindeki kesintiyi en aza indirmeyi amaçladı.

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