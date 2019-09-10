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American Express İstanbul Challenger TED Open’ın basın toplantısı yapıldı

Türkiye’nin en eski uluslararası tenis organizasyonu konumunda olan American Express İstanbul Challenger TED Open’ın basın toplantısı İstanbul’da yapıldı.

10 Eylül 2019 Salı 13:13
American Express İstanbul Challenger TED Open’ın basın toplantısı yapıldı

Türkiye’nin en eski uluslararası tenis organizasyonu konumunda olan American Express İstanbul Challenger TED Open’ın basın toplantısı İstanbul’da yapıldı.


Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde bu yıl 71.’si düzenlenen American Express İstanbul Challenger TED Open’ın tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, American Express İstanbul Challenger TED Open Turnuva Direktörü Melis Yafe, milli tenisçi Marsel İlhan ve Romanyalı Marius Copil katıldı. Türkiye’yi bir tenis ülkesi yapabilmek için büyük çaba harcadıklarını söyleyen Cengiz Durmuş, "Federasyon olarak 2012-2013 yılında başlayan WTA Dünya Kadınlar Şampiyonasını üç yıl üst üste yaptık. İstanbul Cup ile dünyanın en önemli yıldızlarını evimizde ağırladık. İstanbul Cup, İstanbul Open ve Antalya Open gibi çok değerli turnuvalar yaptık. Ülkemizin teniste dünyadaki yerini alabilmesi adına hepimiz çaba sarf ediyoruz" dedi.



Durmuş: "Desteğimizi bu tür organizasyonlara vermeye devam edeceğiz"


Turnuvanın dünyanın en iyi organizasyonlarından biri olduğunu belirten Durmuş, "Turnuva, 2003 yılında ATP tarafından ’dünyadaki en iyi Challenger organizasyonu’ seçildi. 1946 yılında İstanbul Enternasyonal olarak başlayan turnuva, köklü tarihi ile bir tenis geleneğini temsil ediyor. Geride kalan 70 yılda Gottfried Von Cramm’den Bob Hewitt’e, Roy Emerson’dan Ilie Nastase’ye, Tim Henman’dan Nikolay Devydenko’ya ve Grigor Dimitrov’dan Alexander Zverev’e bir çok yıldız ismi ağırladık. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığın bize göstermiş olduğu hedeflere federasyon olarak ulaşabilmek tek başına mümkün değil. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi American Express İstanbul Challenger TED Open ve benzeri uluslararası organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.


TED Spor Kulübünün başkanı Mehmet Tınaz ise, "1946’dan beri bu turnuvayı düzenliyoruz. Senede 5 uluslararası turnuva yapıyoruz. TED Spor Kulübünün, Türk tenisine armağanı olan bu organizasyonu gelecek yıllara taşıyabilmek en büyük arzumuzdur. American Express’e teşekkür ediyorum ve bize daha fazla destek vermelerini istiyorum. Tüm oyuncularımızın başarılı olmasını diliyorum" açıklamalarını yaptı.


Toplantıda söz alan milli sporcu Marsel İlhan ise şunları söyledi:



"Kendi evimde oynuyorum. Son iki senede birtakım sağlık sorunlarım oldu. Bir sene oynayamadım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Zor dönemlerde bana sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. Bütün sporculara teşekkür ediyorum."


Dün başlayan ve 15 Eylül Pazar günü tek erkekler finaliyle sona erecek organizasyonda toplam 81 bin 240 Euro ödül dağıtılacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:13
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