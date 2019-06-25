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Ameliyatsız yanak inceltme mümkün

Dr.

25 Haziran 2019 Salı 12:40
Ameliyatsız yanak inceltme mümkün

Dr. Ata Nejat Ertek, ince ve keskin yüz hatları özellikle bayanların hayali olduğunu belirterek, “Ameliyatsız yanak inceltme ile artık daha zarif görünme sahip olmak mümkün” dedi.


Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yanak yağlarının sadece kilolu olan kişiler de değil, zayıf olan kişiler de görülen bir sorun olduğunu ifade ederek, “Yuvarlak yanaklar kişiyi sadece daha kilolu göstermekle kalmaz aynı zamanda yüz hatlarını da gizler. Genetik yatkınlığın yanı sıra kişinin kilo alımına bağlı olarak da yanak bölgesinde bulunan yanak yağları olması gerekenden daha fazla olabilir. Bu durumda kişinin yüz güzelliğini olumsuz yönde etkileyebilir” diye konuştu.


Yüz hatlarının belirginleşmesi yanak yağlarındaki fazlalıktan kurtulmakla mümkün olabileceğini anlatan Dr. Ata Nejat Ertek, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Yanak yağlarının azalmasını sağlayarak bununla birlikte yanak dokusuna sıkı bir görünüm veren yüksek frekanslı radyofrekans teknolojisi ameliyat olmaya gerek kalmadan yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Yanak inceltmeye yarayan bu sistem ile ağız içinden yanak altına yerleştirilen bir aparat ile uygulanan monopalar radyofrekans enerjisi ile yağ dokusuna kolayca ulaşılabiliyor.15-20 dakika süren uygulamayla yağ tabakasına iletilen enerjiyle yağ hücreleri eritiliyor ve kolajen üretimi artırılarak deri altı dokularında sıkılaşma sağlanabiliyor. Uygulama ağrısız bir uygulama olup ameliyatsız ve gündelik yaşamı olumsuz etkilemeyen bir yöntemdir.”

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:40
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