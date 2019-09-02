“Ameliyatsız varis tedavisi mümkün”

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkan Kara, “Günümüzde alternatif bir yöntem olan lazerle kalıcı damar tedavisi tercih edilen bir uygulamadır. Ameliyat yerine, bıçaksız bir şekilde uygulanan bu sistem başarılı sonuçlar vermektedir” dedi.

Damarların işlevlerini tam olarak yapmamalarından kaynaklanan bir bozukluk olan varisin bıçak altına yatmadan tedavi edilebildiği söylendi. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkan Kara,Varis ve lazerle kalıcı damar tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Erkan Kara,“Genel olarak halk arasında çok söyleme neden olsa da, varis damarların işlevlerini tam olarak yapmamalarından kaynaklanan bir bozukluktur. Kalp atışları ile pompalanan kan, damarlar vasıtası ile bütün vücudu dolaşarak geri döner. Gelirken bazı atık maddeleri de beraberinde getirir. Damarlarda bu döngü esnasında bazı deformasyonlar oluşur. Yüzeysel olarak genişleme, uzama ve bükülmeler dışarıdan da gözlemlenmeye başlar. Damarlar üzerinde oluşan bu etkili görsel bozukluk, ilerleyen zamanda ciddi bir hal alır. Bu nedenle önlemler alınmalı, hastalığın aşamalarına göre müdahale edilmelidir. Yapılacak olan ön muayene ve tetkikler sonrasında, kısa sürede en randımanlı sonucu almayı hedeflemektedir” dedi.

Varis kimlerde ve hangi durumlarda görülür?

Ülkemizde varis görülme oranının yüzde 15-25 arasında olduğunu kaydeden Op. Dr. Erkan Kara, “Bu oldukça dikkat çekici yüksek bir orandır. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülürken, yaşın ilerlemesi ile birlikte sorunun görülme oranı da artar. Damarlar kalbe doğru dolaşımını sağlamış kanı iterken, yer çekimine karşı bir mücadele verirler. Bunu kapakçıklar sayesinde başarırlar. Damarlarda ki bu kapaklarda oluşan bir sorun, damarlarda birikmelerin olmasına ve genişlemesine neden olur. Bu tip bir sorunun ilgili alanı kalp damar cerrahi uzmanlığı diyebiliriz. Esas olarak müdahale edebilecek ve gerektiğinde ameliyatla sorunu giderecek olan ilgili birim, doktorumuzun da uzmanlık alanına girmektedir. Tespit edilen iki tip varis çeşidi vardır. Bunlardan ilki 1mm den daha küçük ve 1-4 mm çaplarında retiküler tip. İkincisi ise 4mm den daha büyük olan veriköz ven olarak bilinir” ifadelerini kullandı.

Lazerle kalıcı damar tedavisi

Uzun süre ayakta bulunmanın, gün sonunda ayaklarda yanma ve ağrı, kaşıntı, karıncalanma, hafif seğirmeler ve gece oluşan krampların varisin en belirgin habercileri olduğunu söyleyen Op. Dr. Kara, “Bu belirtiler başlangıç döneminde yoğun olarak gözlemlenebilir. İlerleyen dönemde ise renk değişimi, geniş ve derin olmayan yaralar oluşabilmektedir. Çok daha ileri aşamalarda, damarlarda iltihap oluşabilir ve bu iltihap akciğere pıhtı şeklinde ulaşabilir. Bu da ciddi risk oluşturması anlamına gelmektedir. Günümüzde alternatif bir yöntem olan lazerle kalıcı damar tedavisi tercih edilen bir uygulamadır. Ameliyat yerine, bıçaksız bir şekilde uygulanan bu sistem başarılı sonuçlar vermektedir. Ameliyatsız varis tedavisi için İzmir kliniği sizlere en uygun yardımı sunacaktır. Başarılı operasyonlar ya alternatif yöntemler konusunda tüm bilgileri alabilirsiniz” diye konuştu.

Varis tedavisinde en etkili yöntemler

Op. Dr. Erkan Kara son dönemde kullanılan çok farklı varis tedavileri yöntemlerini şu şekilde belirtti: “Bunlar ameliyat, lazer, radyo frekansı,buhar, yapıştırıcı ve köpük yöntemi olarak sayılabilir. Elbette her damarın yapısına ve hastalığın evresine göre değişen bu yöntemler, farklılıklar göstermektedir. Son dönemde farklı bir şekilde kullanılan Skleroterapi ise damar içine uygulanan bir sıvı yardımı ile damarları yapıştırmaktır. Bu ve diğer tüm yöntemler ile ilgili en doğru bilgileri doktorumuzdan alabilir, uygun olanı hemen yaptırabilirsiniz. Bu şekilde varis sorunu ilerlemeden en hızlı ve etkili sonuçları elde etmiş olursunuz.“