Ameliyatsız evde yüz inceltme yöntemi! 8 adımda şişkin yüze son

Bazı kişiler el ve bacaklarında ödem yaşarken, bazı kişiler ise yüz bölgesinde ödem yaşarlar. Vücutta fazla sıvı birikmesi nedeniyle yüz şişmesi meydana gelebilir. Buna genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlar neden olabilir;

Hormonal değişiklikler, aşırı tuzlu yiyecekler tüketmek, hamilelik veya adet kanaması…

Yüz yapınızı inceltmek istiyorsanız çeşitli yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Bu yöntemleri bir hafta boyunca deneyin; gözle görülür gelişmeler göreceksiniz.

İnce yüz yapısının sırrı!

Görünümümüzdeki değişiklikler beslenmemizden büyük ölçüde etkilenir. Tükettiğimiz yiyecek ve içecekler görünüşümüzü doğrudan etkileyebilir.

Yüzünüzü daha ince ve zayıf göstermek ve ödemi önlemek istiyorsanız bu öneriler işinize yarayacaktır.

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Yüz ödemini azaltmanın bazı yolları;

Tuz alımınızı sınırlayın: Tuz vücudunuzda su tutulmasına neden olabilir. Tuz alımınızı azaltarak vücudunuzda su tutulmasını önleyebilirsiniz.

Yeterli su alımı: Yeterli miktarda su içmek vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur ve ödemi önler. Her gün en az 8 bardak kadar su içmeye çalışın.

Sağlıklı beslenme: Dengeli ve sağlıklı beslenme vücutta ödemin önlenme durumuna yardımcı olur. Diyetinize taze meyve, sebze, tam tahıllar ve protein bakımından zengin gıdalar ekleyin.

Aktif olun: Düzenli fiziksel aktivite kan dolaşımını iyileştirir, su tutulmasını azaltır.

Alkol ve kafeini sınırlayın: Alkol ve kafein vücutta su tutulmasına neden olabilir. Bu içeceklerin alımını sınırlamanız faydalıdır.

Stresi azaltın: Stres su tutulmasına neden olabilir. Stresle başa çıkmak için meditasyon yapın, derin nefes alma teknikleri ni uygulayın ve rahatlama egzersizleri yapabilirsiniz. Uyku pozisyonunuzu ayarlayın: Yüzüstü uyumak yüz ödemine neden olabilir. Sırtüstü veya yan yatmak en iyisidir.

Göz çevresine bakım: Göz torbalarını ve şişliği önlemek için soğuk kompres ya da özel göz kremleri kullanabilirsiniz.