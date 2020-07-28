Ameliyatsız cilt germe nasıl olur? Yüz kırışık için ne yapmalı?

Cilt gençleştirme tedavileri yaşlanma belirtilerinin gözle görülür bir hale geldiği, sarkmaların olduğu ve kırışıklıkların çoğaldığı durumlarda kişi bu gelişmelerden rahatsızsa yapılabilmektedir. Çok farklı cilt gençleştirme yöntemleri olmakla birlikte her biri farklı sorunların çözümü için kullanılmaktadır. Bu nedenle hastanın şikâyeti ve istediği sonuç öğrenilerek, hangi cilt gençleştirme tedavisinin uygulanacağı belirlenir

Cilt gençleştirme alanında uzun yıllardır güvenle uygulanan botoks, aynı zamanda bu alanda en yaygın şekilde kullanılan uygulamalardan bir tanesidir. Kişiye özel planlanan botoks uygulaması, mimiklerin ve natürel görünümün korunduğu, daha parlak, daha canlı, ışıltısını geri kazanmış bir yüze kavuşmanın en pratik ve kolay yoludur. Mimik kaslarının deri yüzeyinde oluşturduğu; alındaki yatay çizgiler, kaş arasındaki dikey çizgiler ve göz çevresindeki kazayağı olarak bilinen kırışıklıklara uygulanır.

Ameliyatsız yüz gerdirme nedir nasıl yapılır?

Ameliyatsız estetik uygulamalar içinde yüzde lifting ve antiageing etkisi en yüksek olan tedavi yöntemlerinden biridir. Hyaluronik asit içerikli dolgu maddelerinin kişiye özel kombinasyonları ile tüm yüz bölgesine tek seferde yapılan bir uygulamadır. Leke tedavisi nasıl geçer? Güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, gebelik ve doğum sonrası oluşan lekeler en sık alın burun ve yanakta görülür. Leke tedavisinde; Cosmelan ve Dermamelan olarak bilinen, enzimatik peeling özelliğine sahip leke maskeleri son yıllarda en çok tercih edilen tedavi yöntemleridir.