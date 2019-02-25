0553 313 94 23

Ameliyat sonrası iyi planlanmalı

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme konsepti (ERAS), tıp dünyasında daha fazla yer edinmeye başladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:59
Ameliyat sonrası iyi planlanmalı

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme konsepti (ERAS), tıp dünyasında daha fazla yer edinmeye başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Önder Devay, ameliyat sürecinin doğru ve planlı yönetimiyle hızlı bir iyileşmenin mümkün olduğunu söyledi.


Ameliyatlar kadar sonrasındaki iyileşme süreci de hayati önem taşıyor. Bu konuda meslektaşlarına hekim buluşmasında bilgilerini aktaran VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Önder Devay, “ERAS, farklı branş ve birimlerin ortaklaşa yaptığı, ameliyat öncesinden başlayarak ameliyat sonrasındaki 30 günü kapsayan müdahaleler konseptini içeren bir terimdir. Son 20 yıldır gündemde olan bu uygulama konsepti ile ameliyat sonrası iyileşmenin hızlandığı, hastanede kalış ve iyileşme süresinin kısaldığı, komplikasyonların ve maliyetlerin anlamlı ölçüde azaldığı kanıtlanmıştır. Avrupa’da ERAS, Amerika’da ise hızlandırılmış süreç (fast track) olarak adlandırılır. Protokolün temel felsefesi, cerrahi travmaya bağlı metabolik stresi azaltarak hastanın en kısa zamanda normal aktiviteye dönmesini sağlamaktır” dedi.


Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini de kaydeden Op. Dr. Devay, şunları söyledi:


"Protokol, ameliyat öncesi ayrıntılı hasta bilgilendirilmesi, yapılacak ameliyata spesifik rehabilitasyon, bağırsak hazırlığının yapılmaması, ameliyat öncesi 2 saate kadar sıvı gıda alımının serbest bırakılması, beslenme durumunun değerlendirilerek nutrisyonel risk altında olan hastalara ameliyat öncesinde beslenme desteği verilmesi, ameliyat öncesi ilaç ve profilaksi uygulamalarında optimizasyonun sağlanmasını içerir. Ameliyat sırasında genel anesteziden ziyade bölgesel (epidural) anestezinin seçilmesi, küçük cerrahi kesiler ve laparoskopik yöntemlerin kullanılması, hastaların ameliyat sırasında ısıtılması, verilen sıvı miktarının ve dren kullanımının azaltılmasını içerir. Ameliyat sonrasındaki süreçte ise, erken mobilizasyon ve beslenme, idrar katateri ve nazogastrik sondaların erken çekilmesi, ağrı ve kan şekeri kontrolü, taburculuk ve sonuçların kontrol muayeneleri ile denetlenmesini içerir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 114 mülteci yakalandı
    1. Çanakkale’de 114 mülteci yakalandı
    2. "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi..
    3. Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı
    4. Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç
    5. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    6. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    7. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    8. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    9. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    10. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    11. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    12. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    13. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    14. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    15. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    16. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    17. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    18. Gençler dijital robota dönüştü
    19. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    20. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz