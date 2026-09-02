Amedspor maçına giderken taşlanmışlardı! Trabzon taraftarına saldırıya 7 gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler maçına giden Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.
Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğraması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ. (15) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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