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Yerel Kızıltepe'de sokaklar savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı!
Yerel

Kızıltepe'de sokaklar savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı!

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Kızıltepe'de sokaklar savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Koçhisar Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan meşum tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların çekildiği vahşi arbedede 42 yaşındaki Mehmet A., 16 yaşındaki Yusuf A. ve 29 yaşındaki Ersin E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içinde kaldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasındaki tartışmaya kısa sürede büyüdü. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. (42), Yusuf A. (16) ve Ersin E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ersin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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