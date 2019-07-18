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Amedej Vetrih: "Bireysel değil, takım oyuncusuyum"

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Amedej Vetrih, kendisinin bireyselden daha çok bir takım oyuncusu olduğunu söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
Amedej Vetrih: "Bireysel değil, takım oyuncusuyum"

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Amedej Vetrih, kendisinin bireyselden daha çok bir takım oyuncusu olduğunu söyledi. Vetrih ayrıca ligin başlaması için de sabırsızlandığını ifade etti.


Çaykur Rizespor’un Slovenya’nın Domzale takımından transfer ettiği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Amedej Vetrih, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rizespor’u tercih ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Amedej Vetrih, "Şu anda burada olmaktan ve bu takım için mücadele etmekten dolayı mutlu ve gururluyum. Buraya geldiğimde karşılama çok iyiydi. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet beni çok iyi ağırladılar. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Ama uyum sağlamam için biraz daha zamana ihtiyacımı olacaktır. Buraya gelmeden önce takım hakkında her hangi bir araştırma yapacak kadar zamanım olmadı ama takımda olan Melnjak ile konuştum. Çünkü benim eski takım arkadaşım. Bana çok iyi şeyler söyledi. Gerek şehir hakkında gerek kulüp hakkında. O yüzden Çaykur Rizespor’utercih etmemdeki en büyük etken bu oldu" şeklinde konuştu.



"Olabildiğince fazla maça çıkmak istiyorum"


Takım olarak iyi bir sezon geçirip ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini kaydeden Sloven futbolcu, "Geçen sezon takımın gösterdiği performansı biliyorum çok iyi iş çıkardılar. Bu sezon için henüz her şey çok taze. Kesin konuşmaktan kaçınmayı tercih ediyorum. Söyleyeceğim tek şey iyi bir oyun oynamak istiyoruz ve takımı en iyi şekilde temsil edip olabildiğince ligi üst sırlarda bitireceğiz. Ben burada takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Özellikle takım için bireysel anlamda da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Benim için önemli olan olabildiğince fazla maça çıkabilmek forma şansı bulmak. Ama bu sonuçta hocamızın takdiri olacaktır. Ben daha ziyade takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum. O yüzden gol yada asist anlamında böyle bir hedef koymuyorum ilk hedefim olabildiğince destek olmak. Neler olup işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Ben de takımın için gol atıp asist yapmak istiyorum ama şimdilik lig başlamadan konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. O yüzden bekleyip göreceğiz. Takım içindeki uyum anlamında gördüğüm kadarıyla olumlu şeyler söyleyebilirim. Bir an evvel ligin başlaması için sabırsızlanıyorum" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
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