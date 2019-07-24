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Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’den transfer çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, transfer edilmesi istenen Kamil İçer ve Hasan Küççük ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtildi.


Açıklamada, bu iki futbolcunun Amedspor’a kazandırılması için görüşmelerin yapıldığı ancak iki oyuncunun da anlaşma yanaşmadıkları vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi:


“Şuana dek yapılan tüm transferler futbol emekçilerinin sportif yeterliliğinin yanında, kültür ve ahlaklı olmaları esas alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında kulübümüzde emekleri olan Kamil İçer, görüşme yapmak üzere davet edilmiştir. Yapılan görüşmelerde tüm ısrarlı çabamıza rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Söz konusu sporcu zaman talep etmiş ve bu sürede başka bir kulüple anlaştığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Diğer futbol emekçisi Hasan Küççük ile yaptığımız görüşmelerde anlaşma sağlamamıza rağmen kendisi ailevi nedenlerden kaynaklı affını isteyerek başka bir kulüple anlaşmıştır. Transferi gerçekleşen sporcularımız sol bek Azad Kevin Odabaşı, sol bek Tolga Tekin, orta saha Hüseyin Yılmaz, orta saha Onur Alkan, sağ bek Reşo Akın ve stoper Oğuz Özden’dir. Anlaşma yapılan bu futbolcular, kulüp tesislerimizde başlayan yeni sezon hazırlık kampına dahil olmuşlardır. Kulübümüz ile yollarını ayıran sporcular ise, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Hasan Küççük, İlyas Akan ve Nezir Özer’dir. Yeni sezona ilişkin ihtiyacımız olan mevkilere nokta transfer çalışmamız devam etmektedir. Bu konudaki çalışmalar somutlaştıkça değerli kamuoyumuz ile paylaşılacaktır. Yapılan transfer çalışmalarında kulübümüzün çıkarları gözetilmektedir. Bütün bu çalışmalar konusunda resmi açıklamalarımız dikkate alınmalıdır” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
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