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Amed Sportif Faaliyetler’de yönetimin görev dağılımı yapıldı

TFF 2.

02 Temmuz 2019 Salı 13:46
Amed Sportif Faaliyetler’de yönetimin görev dağılımı yapıldı

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.


Kulüp Başkanı Metin Kılavuz başkanlığında ilk toplantısını yapan yeşil kırmızılı beyazlı takım, görev dağılımını da gerçekleştirdi. Görev dağılımında 1 asbaşkan, 4 başkan yardımcısı, 5 halkla ilişkiler sorumlusu ve 4 futbol şube sorumlusu yer aldı.


Görev dağılımı şu şekilde oldu:


“Kulüp başkanı Metin Kılavuz, as başkan Baran Durmaz, başkan yardımcıları Veysi Üçdağ, Medine Kaya, Ali Karakaş ve Bülent Oğuz, genel sekreter Eser Sönmez, muhasip Bülent Oğuz, Baran Durmaz ve Veysi Üçdağ, futbol şube Cemal Doğrul, Selahattin Yıldırım, Ekrem Yeşil ve Nedim Şimşek, basın sözcülüğü Mirza Tanaman ve Medine Kaya, halkla ilişkiler Nur Zelal Bal, Medine Kaya, Veysel Özhekti, Lütfi Yılmaz ve Mahmut Taşkıran, AR-GE ve proje Ali Karakaş, Şahin Tazgel, Veysi Üçdağ, Ergin Başarı ve Şehmus Sagun, alt yapı sorumlusu Adnan Zengin ve Hadi Yakişan, kadın futbol sorumlusu Besra Ekinci, Medine Kaya, Dilan Baloğlu ve Nur Zelal Bal, salon sporları Osman Ocaklık, Cengiz Demir, Dilan Baloğlu, Adnan Yıldırım ve Salih Karakurt, tesis sorumlusu Şehmus Sagun, Nedim Şimşek, Şahin Tazgel ve Kamuran Pervane, kurumsal iletişim Veysi Üçdağ, Veysi Kuzu ve Ekrem Yeşil, sağlık işleri: Ramazan Danış, Selahattin Yıldırım, Mehmet Akgün, Salih Dertli ve M. Ali Acar, taraftardan sorumlu Remzi Dinar, Veysi Üçdağ ve M. Emin Akyapı, reklam - tanıtım ve organizasyon Mirza Tanaman, Veysi Kuzu, Şahin Tazgel, Servet Erol ve Veysi Akay, hukuk işleri Eser Sönmez ve Enver Aytekin, store sorumlusuVeysi Üçdağ, Selahattin Yıldırım ve Şahin Tazgel.”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:46
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