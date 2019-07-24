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Amed Sportif Faaliyetler’de transfer sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
Amed Sportif Faaliyetler’de transfer sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler iç transfer çalışmalarına bir oyuncu daha eklendi.


Geçen sezon Keçiörengücü’nden transfer edilen Muhammed Yılmaz ile bir yıllık sözleşme yenilendi. Muhammet’in anlaşmasıyla Amed Sportif Faaliyetler’de iç transferde anlaşma sağlanan futbolcu sayısı 9’a yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden, konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Geçen sezon formamızı giyen forvet mevkisinde görev yapan 28 yaşındaki Muhammet Yılmaz ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup sporcumuz ile sözleşme yenilenmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde geçen sezon formamızı terleten Muhammet Yılmaz ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Deneyimli futbolcu, geçen sezon takımımız ile 12 maça çıkıp 2 de gol atmıştı. İmza için kentte gelen sporcumuz için tören düzenlenmiştir. İmza töreninde futbol şube sorumlu yöneticilerimizden Cemal Doğrul ve kulüp basın sözcümüz Mirza Tanaman katılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
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