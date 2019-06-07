0553 313 94 23

Amed Sportif Faaliyetlerde çalışmalar başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

07 Haziran 2019 Cuma 13:12
Amed Sportif Faaliyetlerde çalışmalar başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde yeni sezonla ilgili çalışmaların kısa süre içinde başlaması bekleniliyor.


Ali Karakaş başkanlığındaki yönetimin, Ramazan Bayramının hemen ardından 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren teknik direktör sorununa yöneleceği öğrenildi. Ali Karakaş başkanlığında oluşan transfer komitesinin önce Mehmet Budakın’dan boşalan teknik direktörlük görevine iyi bir çalıştırıcı getirmek için temaslara başlayacağı ardından futbolcu transferlerine ağırlık verileceği bildirildi. Takımın başına iyi bir çalıştırıcı getirmek için hem yerli hem de yabancı teknik adamları gündemine alan Amed Sportif Faaliyetlerin, birçok isimle temasa geçtiği öğrenildi. Futbol şube sorumlularının bazı isimlerle konuştukları, ama kontak kurulan teknik adamlarla şuana kadar kesinleşen hiçbir gelişmenin olmadığı öğrenildi. Bayram sonrasında yeni teknik heyetini belirleyecek olan yönetim daha sonra iç ve dış transfer çalışmalarına yönelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası)..
    2. Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor
    5. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    6. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    7. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    8. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    9. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    10. TTSO Başkan Yardımcısı Serdar:..
    11. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    12. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    13. Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh..
    14. Bolu Dağında kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    15. Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü..
    16. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    17. Vinç kazasında yeni gelişme
    18. Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve..
    19. Tatilciler dönüş yolunda
    20. Baba oğulun yolunu kesip, babayı..
    21. Turistin iş yeri sahibini darbetmesi..
    22. Acıpayam’da çıkan orman yangını 2..
    23. Denizli'de darbedilen kişi hayatını..
    24. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    25. Almanya’da siyasi partilerin..
    26. Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı’nın..
    27. Spor Bilimleri Fakültesi Takımı..
    28. Göz düşüklüğü yüz ifadesini etkiliyor
    29. Ayvalık’ta tekne motoru hırsızı..
    30. Adana Ceyhan İlçe Tarım ve Orman..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı