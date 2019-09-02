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Amed Sportif Faaliyetler, lige yenilgiyle başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:18
Amed Sportif Faaliyetler, lige yenilgiyle başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sancaktepe Futbol Kulübüne sahasında 2-1 mağlup oldu ve sezona yenilgiyle başladı.


Müsabakanın ilk dakikalarında Amed Sportif Faaliyetler oldukça etkili bir oyun sergiledi. 28. dakikada Abdullah Çetin’in sağdan ortasında topla buluşan Onur Alkan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. Bu golden etkili ataklar geliştiren Sancaktepe Futbol Kulübü beraberlik golüne 30. dakikada ulaştı. Bu dakikada ani bir atak geliştiren konuk ekip, Erhan Şentürk’le beraberliği sağladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında Amed Sportif Faaliyetler şansız anlar yaşadı. Konuk ekibin geliştirdiği atakta topa ters bir vuruş yapan Onur Alkan, Sancaktepe Futbol Kulübünü 2-1 öne geçirdi. Bu golden sonra önemli ataklar geliştiren Amed Sportif Faaliyetlerin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Burak Olcar xx,Hamdi Tontu xx, Boran Turhan xx


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Abdullah Çetin xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Oğuz Özden xx,Yiğitcan Gölboyu xx, Yusuf Kılıç x (Dk. 52 Hüseyin Yılmaz xx), Bünyamin Yürür xx, Onur Alkan xx, Furkan Yaman xx, Muhammed Burak Taşdemir xx, Atakan Aslan xx (Dk. 77 Muhlis İstemi x)


Sancaktepe Futbol Kulübü: Emre Satılmış xx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Davıd Deniz Kılınç xx, Melik Derin xxx (Dk. 86 Halil İbrahim Tuna ?), Alaattin Hamza Ok xx, Recep Burak Yılmaz xx, Ogün Bayrak xx, Mert Örnek xx, Erhan Şentürk xxx (Dk. 75 Can Erdem x), Bilal Yıldırım xx, Oğuzhan Kayar xx (Dk. 72 İrfan Akgün x)


Goller: Dk. 27 Onur Alkan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 30 Erhan Şentürk, Dk. 49 Onur Alkan (K.K) (Sancaktepe Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Dk. 72 Muhammed Burak Taşdemir, Dk. 80 Oğuz Özden, Dk. 88 Hüseyin Yılmaz (Amed Sportif Faaliyeler), Dk. 37 Ogün Bayrak, Dk. 71 Recep Burak Yılmaz, Dk. 80 İrfan Akgün, Dk. 81 Emre Satılmış (Sancaktepe Futbol Kulübü)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:18
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