0553 313 94 23

Amed Sportif Faaliyetler Erdi ile anlaştı

TFF 2.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
Amed Sportif Faaliyetler Erdi ile anlaştı

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ilk imzayı kaleci Erdi Yokuşlu’ya attırdı. Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan 27 yaşındaki Erdi ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.


2 yıl önce Boluspor’dan transfer edilen Erdi Yokuşlu’nun takımda kaldığı kulüp tarafından resmen ilan edildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:


“Transfer komitemiz, çalışmalarına büyük bir emek yoğunluğuyla devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar neticesinde öncelikli görüşmeler, iç transferleri netleştirmeye yöneliktir. Bu kapsamda son iki sezondur formamızı giyen 27 yaşındaki başarılı kalecimiz Erdi Yokuşlu ile bu sezon için anlaşılmıştır. Kamuoyumuzun transfere yönelik beklentilerini biliyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ciddi ve kapsayıcı bir yaklaşımla devam etmektedir. Transferlerimiz netleştikçe saygı değer kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Kalecimiz Erdi Yokuşlu’nun transferi kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başpehlivan Gürbüz'den, Vali Karaloğlu'na ziyaret
    1. Başpehlivan Gürbüz'den, Vali..
    2. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    3. Albayrak; "Zonguldak’ta 240 bin dekar..
    4. Af Yasası meclise geliyor: 80 bin kişi..
    5. MHP’den İyi Parti’ye çağrı:..
    6. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    7. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    8. Fındık işçiliğinde reform
    9. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    10. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    11. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    12. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    13. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    14. Su kanalına otomobil düştü
    15. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    16. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    17. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    18. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    19. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    20. CHP'den "S-400" açıklaması
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"