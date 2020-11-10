"Amcam beni döverek zorla bu işleri yaptırdı"

Evlilik hayaliyle 3 kişinin 146 bin lirasını dolandıran Çorumlu sahte gelin Seren Ç., telefonla bağlandığı bir programda “Amcam beni döverek bu işleri yaptırdı.” dedi

Dolandırma işlerini amcası Sedat Ç.’nin zoruyla yaptığını iddia eden Seren Ç; “Bu işleri, amcamın zoruyla yaptım. Beni zorla banyoya kilitliyordu. Annem karşı geldiği için sürekli dayak yiyordu. Babam beni amacım evine hizmetçi olarak bıraktı. Kaçmak istedim ama kaçamadım. Yurtta büyüdüğüm için kadın sığınma evine de gitmek istemedim.” diye konuştu

Evlilik hayaliyle dolandırıldığını iddia eden Salim isimli şahıs ise Sedat Ç. tarafından 15 bin lira dolandırıldığını söyledi.