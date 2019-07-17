Amca çocuklarının bıçaklı kavgasında kan döküldü
Kars'ta amca çocukları oldukları öğrenilen bir grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:09
Kars'ta amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Soylu köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Ayrıbaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Ayrıbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı köyde, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
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