  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...

Altını olanlar dikkat! İslam Memiş son kez duyurdu: 900 lira birden olacak

ABD: Ukraynalı pilotlar F-16 savaş uçakları ile eğitime başlıyor! Bu çıkış ortalığı ayağa kaldıracak

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamayınca AK Partili belediye yaptı

Kurumların milyonlarca belge ve defterlik hafızası Devlet Arşivlerine aktarıldı! Yeni gelişmeye ilişkin Türkiye'ye bilgi verildi

İyi Parti'den istifa edince her şeyi ifşa etti! 'Partiyi para kazanmak için kurmuşlar'

Alçak savaş senaryosu! Sene 2027: Fransa ile o ülke Türkiye'ye saldıracak, 250 Türk askeri ölecek

Arda Turan'ın evlat acısı

Güney Kıbrıs’ta Rumlar camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi ekledi Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni kundakladılar AK Parti'den sert tepki

Vefatının ikinci yılı! Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz
Yaşam Ambulanstan atlayıp can verdi
Yaşam

Ambulanstan atlayıp can verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-27 20:31:00 -

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki ambulanstan atlayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ambulanstan aşağıya atlayan psikolojik sorunları olan kız yaşamını yitirdi. O anlarda yurt görevlisi çığlık atarken, İlayda Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Acı olay, Hereke Koyu Viyadüğü mevkii Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İlayda Turhan, seyir halindeki 54 AH 950 plakalı ambulansın arka kapısını açarak yola atladı. İlayda Turhan’ın yanında bulunan yurt görevlisinin çığlığı üzerine, sürücü ambulansı durdurdu.

Sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Turhan'a müdahale etti. Yapılan tetkiklerde Turhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Yetiştirme yurdunda kalıyordu

Öte yandan, Sakarya'da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunları olan İlayda Turhan’ın bir klinikte tedavi görmesi için ambulansla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

Kliniğin İlayda Turhan’ı kabul etmemesi üzerine, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geri dönüş yolunda olayın gerçekleştiği kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ambulans sürücüsü, iki sağlık görevlisi ve yurt görevlisi ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerince araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23