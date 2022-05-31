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Dünya Ambulansla kamyon çarpıştı: 7 ölü
Dünya

Ambulansla kamyon çarpıştı: 7 ölü

Hindistan'ın Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 10:27:00 -
Ambulansla kamyon çarpıştı: 7 ölü

Hindistan'ın Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'de yer alan habere göre, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde sabah Delhi-Lucknow ulusal kara yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.

Ambulansın kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan diğer 6 kişi hayatını kaybetti.

Polis, sağlık kontrollerinin ardından ambulansla Delhi'den dönen bir ailenin 6 üyesinin kazada öldüğünü açıkladı.

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