Ambulansla kamyon çarpıştı: 7 ölü
Hindistan'ın Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
NDTV'de yer alan habere göre, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde sabah Delhi-Lucknow ulusal kara yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.
Ambulansın kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan diğer 6 kişi hayatını kaybetti.
Polis, sağlık kontrollerinin ardından ambulansla Delhi'den dönen bir ailenin 6 üyesinin kazada öldüğünü açıkladı.