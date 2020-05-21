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Ambulansın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Düzce’de 1’i ambulans 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:57:56 -
Ambulansın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Düzce’de 1’i ambulans 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, öğleden sonra Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 81 ACC 193 plakalı otomobili ile Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Mehmet Dursun, trafik ışıklarında kırmızı yandığını düşünerek aniden frene bastı. Bu sırada aracın arkasından gelen ve Zonguldak’tan Düzce’ye hasta sevki yaptıktan sonra geri dönen Ahmet Özoğlu idaresindeki 67 AC 879 plakalı obez ambulansı, önündeki araca çarptı. Arkadan gelen Mehmet Keleş idaresindeki 81 DC 440 plakalı otomobil de ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Dursun yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bir toplantıdan çıkan ve ambulans kazasını gören İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da olay yerine gelerek, ambulans sürücüsünün durumu hakkında bilgi aldı.

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