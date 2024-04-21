Ambulans uçak, küçük çocuk için havalandı

Ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine halsizlik ve iştahsızlık şikâyetiyle getirilen 4 yaşındaki Alya isimli kız çocuğu, burada yapılan tetkikler sonucu Perikardit tanısı konulması ile Ankara’ya sevkine karar verildi.

Muş Havalimanı’na iniş yapan uçak ambulansa alınan 4 yaşındaki Alya, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Perikardit nedir?

Perikardit kalbin dış yüzeyini saran iç ve dış katmandan oluşan zarın enfeksiyonu ya da iltihaplanması olarak ifade edilir.